



Организаторы Олимпиады принесли извинения всем, чьи чувства веры были оскорблены

Организаторы Парижской Олимпиады в воскресенье принесли извинения всем, кого оскорбила сцена, вызывающая ассоциации с “Тайной вечерей” Леонардо да Винчи во время эффектной церемонии открытия .



Картина да Винчи изображает момент, когда Иисус Христос заявил, что апостол предаст его. В сцене во время церемонии в пятницу участвовала диджей и продюсер Барбара Бутч — икона ЛГБТК+ — в окружении дрэг-артистов и танцоров.



Художественный руководитель церемонии Томас Джолли заявил, что представление призвано праздновать разнообразие и отдавать дань уважения пиршеству и французской гастрономии.



Джолли объяснил свои намерения агентству Associated Press после церемонии.



“Я не хочу быть подрывным, высмеивать или шокировать”, — сказал Джолли. “Больше всего я хотел передать послание любви, послание единения, а вовсе не разделения”.

