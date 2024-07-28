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Организаторы Олимпиады принесли извинения всем, чьи чувства веры были оскорблены
28.07.2024 20:50 MIGnews.com

Организаторы Олимпиады принесли извинения всем, чьи чувства веры были оскорблены

Организаторы Парижской Олимпиады в воскресенье принесли извинения всем, кого оскорбила сцена, вызывающая ассоциации с “Тайной вечерей” Леонардо да Винчи во время эффектной  церемонии открытия .

Картина да Винчи изображает момент, когда Иисус Христос заявил, что апостол предаст его. В  сцене во время церемонии в пятницу  участвовала диджей и продюсер Барбара Бутч — икона ЛГБТК+ — в окружении дрэг-артистов и танцоров.

Художественный руководитель церемонии  Томас Джолли  заявил, что представление призвано праздновать разнообразие и отдавать дань уважения пиршеству и французской гастрономии. 

Джолли объяснил свои намерения  агентству Associated Press после церемонии.

“Я не хочу быть подрывным, высмеивать или шокировать”, — сказал Джолли. “Больше всего я хотел передать послание любви, послание единения, а вовсе не разделения”.
 

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