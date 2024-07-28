



Выборы в Венесуэле. Оппозиция надеется свергнуть Мадуро, но шансы минимальны

Венесуэльцы идут на выборы, что было названо самым большим вызовом для правящей социалистической партии PSUV с тех пор, как она пришла к власти 25 лет назад.



Николас Мадуро, занимающий пост президента после смерти своего наставника Уго Чавеса в 2013 году, баллотируется на третий срок подряд.



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Его главным соперником является Эдмундо Гонсалес, бывший дипломат, пользующийся поддержкой коалиции оппозиционных партий.



Опросы показывают, что Гонсалес имеет значительное преимущество над действующим президентом, но поскольку переизбрание Мадуро в 2018 году было широко отвергнуто как несвободное, несправедливое, есть опасения, что результаты этих выборов могут быть подделаны, если они не пойдут по пути Мадуро.



Эти опасения усугубляются тем фактом, что Мадуро заявил своим сторонникам, что он победит "любыми правдами и неправдами".



Проголосовав в столице в воскресенье, Мадуро пообещал "убедиться, что" результаты будут справедливыми, сообщает агентство AFP.



В стране имеется лишь очень ограниченное число независимых наблюдателей за выборами, которые следят за ходом голосования - четверо от ООН и небольшая техническая группа из Центра Картера.



Приглашение наблюдателей Евросоюза присутствовать было отозвано главой избирательного органа, который является близким союзником Мадуро.



Экс-президент Аргентины Альберто Фернандес также не был приглашен после того, как заявил, что правительство Мадуро должно смириться с возможным поражением на выборах.



Однако Мадуро приветствовал сотни гостей из стран-союзников его правительства, которые, по его словам, будут "сопровождать" голосование.



Тем временем оппозиция мобилизовала тысячи людей, чтобы они выступили в качестве свидетелей на отдельных избирательных участках.



Несмотря на многочисленные препятствия, с которыми столкнулась оппозиция, включая постоянные преследования и арест более 100 человек, связанных с ее кампанией, с начала года, оппозиция настроена оптимистично.



Они утверждают, что опросы общественного мнения дали их кандидату настолько большое преимущество над президентом Мадуро, что он не сможет "украсть выборы".



Правительство отвергло результаты опросов общественного мнения, цитируемые оппозицией, утверждая, что лидирует именно их кандидат.



Сам Мадуро прибегнул к резким высказываниям в преддверии выборов, предупредив о "кровавой бане" в случае его поражения.



Это заявление принесло ему упрек со стороны левого лидера Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы, который сказал, что Мадуро должен усвоить, "что если вы выиграете, вы останетесь у власти, но если вы проиграете, вы уйдете".



Мадуро использовал образ боевого петушка в качестве символа своей кампании и взял на себя воинственную ноту.

