



Семья Шинейд О'Коннор огласила настоящую причину смерти певицы

В субботу издание Irish Independent получило копию свидетельства о смерти ирландской певицы, лауреата премии “Грэмми” Шинейд О'Коннор, в котором говорилось, что она умерла от “обострения хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы в сочетании с легкой инфекцией нижних дыхательных путей”.



Первый бывший муж Шинейд Джон Рейнольдс ранее зарегистрировал ее смерть в прошлую среду в Ламбете, и это было удостоверено старшим коронером Южного Лондона Джулианом Моррисом.



