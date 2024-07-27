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В Перу найдена мумия, не принадлежащая к роду человеческому
27.07.2024 21:30 MIGnews.com

В Перу найдена мумия, не принадлежащая к роду человеческому

Споры по всему миру разгорелись вокруг небольших странных образцов с сентября, когда  опытный тележурналист и плодовитый исследователь НЛО Хайме Моссан  впервые представил два предполагаемых “инопланетных” тела конгрессу Мексики в прошлом году .

Теперь DailyMail.com поговорил с бывшим прокурором Колорадо и нынешним адвокатом защиты, который исследовал один из более чем полудюжины образцов "инопланетян" с помощью трех независимых судебно-медицинских экспертов из Соединенных Штатов.   

“Это не были традиционные отпечатки пальцев человека”, — рассказал DailyMail адвокат Джошуа Макдауэлл.

"Мы не обнаружили никаких петель или завитков на отпечатках пальцев рук или ног", — рассказал Макдауэлл, ныне руководитель юридической фирмы McDowell.

"Я бывший прокурор. Я адвокат по уголовным делам. Я видел много отпечатков пальцев. И это были не классические отпечатки пальцев", — добавил адвокат.
 

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