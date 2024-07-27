



В Перу найдена мумия, не принадлежащая к роду человеческому

Споры по всему миру разгорелись вокруг небольших странных образцов с сентября, когда опытный тележурналист и плодовитый исследователь НЛО Хайме Моссан впервые представил два предполагаемых “инопланетных” тела конгрессу Мексики в прошлом году .



Теперь DailyMail.com поговорил с бывшим прокурором Колорадо и нынешним адвокатом защиты, который исследовал один из более чем полудюжины образцов "инопланетян" с помощью трех независимых судебно-медицинских экспертов из Соединенных Штатов.



“Это не были традиционные отпечатки пальцев человека”, — рассказал DailyMail адвокат Джошуа Макдауэлл.



"Мы не обнаружили никаких петель или завитков на отпечатках пальцев рук или ног", — рассказал Макдауэлл, ныне руководитель юридической фирмы McDowell.



"Я бывший прокурор. Я адвокат по уголовным делам. Я видел много отпечатков пальцев. И это были не классические отпечатки пальцев", — добавил адвокат.

