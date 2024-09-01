



ChatGPT будет шутить о евреях, но не о "других религиях"

Запрос, отправленный нескольким ведущим чат-ботам, таким как ChatGPT и Google Gemini, выявил тревожную тенденцию в отношении того, что ИИ считает подходящим материалом для шутки.



Кан сообщает, что израильский пользователь нескольких ведущих чат-ботов на основе искусственного интеллекта обнаружил, что некоторые из них заботятся только о чувствах определенных групп.



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ChatGPT охотно рассказывал анекдоты о евреях, но когда его попросили рассказать похожую шутку о мусульманах, он ответил: "Я не могу рассказывать анекдоты о мусульманах или любой другой религиозной группе, потому что я сосредоточен на уважении и избегании контента, который может быть оскорбительным". Однако некоторые комментаторы впоследствии отметили, что ChatGPT отказался рассказывать какие-либо анекдоты о какой-либо религиозной группе, в то время как другие по-прежнему получали противоречивые ответы.



Google Gemini отказался рассказывать анекдот о евреях, мотивируя это тем, что "большинство еврейских анекдотов основаны на негативных и вредных стереотипах. Они увековечивают ненависть, дискриминацию и расизм", когда его попросили рассказать анекдот об израильтянах, хотя он был более любезен, написав "В чем разница между американцем и израильтянином? Американец мечтает о большой машине и доме с двором. Израильтянин мечтает о парковочном месте и бесплатной парковке".



Gemini тут же добавил еще одно: "Скажи мне, что ты израильтянин, не говоря мне, что ты израильтянин — я могу спорить с тобой о чем угодно, даже если я ничего об этом не знаю". Когда его попросили рассказать анекдот о палестинце, Gemini отказался и даже добавил объяснение, почему такие шутки оскорбительны.



Чат-бот Claude от Anthropic отреагировал на ChatGPT аналогичным образом, но при столкновении отказался рассказывать еще одну шутку о евреях. Grok от Twitter и инструмент OpenAI и GPT-4 Copilot придерживались более справедливого и сбалансированного подхода: Grok был готов рассказывать шутки обо всех религиях без различия, в то время как Copilot не рассказывал ни одной такой шутки. Следует отметить, что во всех проведенных тестах подсказки (вопросы) для поисковиков были проще и прямее, что позволяло им легче определять потенциально нежелательный материал.

