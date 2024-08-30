



НАСА обнаружило невидимое электрическое поле, окружающее Землю

С тех пор как в 1666 году Исаак Ньютон получил удар яблоком, ученые пытаются понять силы, формирующие нашу планету.



Хотя гравитационное притяжение Земли и ее магнитное поле должны быть нам достаточно знакомы, ученые теперь говорят, что обнаружили третье поле, которое является "столь же фундаментальным".



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Исследователи НАСА обнаружили первые доказательства существования тонкого, почти незаметного электрического поля, окружающего планету.



Это "амбиполярное электрическое поле" может быть ответственно за таинственные ветры сверхзвуковых частиц, которые постоянно вылетают из полюсов Земли.



Более того, исследователи утверждают, что это открытие может даже помочь объяснить, почему жизнь зародилась именно на Земле, а не где-либо еще.

