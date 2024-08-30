



Ракетный удар по Харьковской области: На детской площадке убита девочка



Игорь Терехов, мэр Харькова, сообщил, что Россия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами.



30 августа в Харькове прозвучала серия из пяти взрывов.



Первые два взрыва прогремели в 15:18, еще один - через минуту. Еще два взрыва прогремели в 15:27. В части районов сразу пропал свет.



К началу пятого стало известно, что в результате зверства оккупантов ранения получили 28 человек. Убитых трое и среди них 14-летняя девочка, чью жизнь русская ракета оборвала прямо на детской площадке в Немышлянском районе. Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов. В Индустриальном районе в горящей многоэтажке известно пока о двух погибших.





