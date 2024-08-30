



Путин собрался с визитом в Монголию, где его по закону должны арестовать

Монголия является страной, подписавшей Римский статут. Соответственно, любой международный преступник должен быть выдан правосудию.



Путин собрался с официальным визитом Монголию.



МИД Украины написал официальное обращение к монгольской стороне с просьбой арестовать военного преступника Путина и передать его для международного суда в Гаагу.



"Украинская сторона надеется, что правительство Монголии осознает тот факт, что Владимир Путин является военным преступником. На его арест по подозрению в незаконном принудительном перемещении украинских детей в Российскую Федерацию выдан ордер Международным уголовным судом, юрисдикция которого признается Монголией", - пишет МИД Украины.

