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Путин собрался с визитом в Монголию, где его по закону должны арестовать
30.08.2024 19:04 Катя Шульц

Путин собрался с визитом в Монголию, где его по закону должны арестовать

Монголия является страной, подписавшей Римский статут. Соответственно, любой международный преступник должен быть выдан правосудию.

Путин собрался с официальным визитом Монголию.

МИД Украины написал официальное обращение к монгольской стороне с просьбой арестовать военного преступника Путина и передать его для международного суда в Гаагу.

"Украинская сторона надеется, что правительство Монголии осознает тот факт, что Владимир Путин является военным преступником. На его арест по подозрению в незаконном принудительном перемещении украинских детей в Российскую Федерацию выдан ордер Международным уголовным судом, юрисдикция которого признается Монголией", - пишет МИД Украины.
 

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