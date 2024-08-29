



В Украине подтвердили крушение американского F-16

Вечером, 29 августа, Генштаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил крушение истребителя F-16 американского производства.



Согласно заявлению, пилот в результате происшествия погиб.



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"При отражении ракетного удара со стороны России по территории Украины, вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск были применены истребители F-16 Вооруженных Сил Украины. В ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты врага", - сказано в сообщении.



По данным Генштаба ВСУ, во время отражения атаки с одним из самолетов была потеряна связь.



"Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб. Для выяснения причин аварии предназначена специальная комиссия МОУ, работающая в районе падения самолета", - добавили в Генштабе.



Впервые информацию о крушении истребителя распространила газета The Wall Street Journal. По предварительной оценке, россияне его не сбивали. Причиной могла послужить ошибка пилота или техническая неисправность.