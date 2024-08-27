



F-16 в Украине имеют новейшую РЭБ-модификацию

РЭБ на F-16, которые передавались Украине, нуждались в перепрограммировании. Стоял вопрос эффективности против российских ракет.



И это вовсе не было простой манипуляцией. Дополнительное оборудование не было произведено в США, а сроки поджимали. После установки систем РЭБ на истребители было договорено, что Украина будет информировать США о том, как ведет себя система в боевых условиях для того, чтобы можно было вносить обновления. А эта плюшка уже касается не только Украины, но и США, а также других членов НАТО.



На первых украинских F-16 был замечен контейнер ECIPS/CJS, разработчиком которого являются итальянская компания Leonardo и датская Terma. Обычно в таких контейнерах находится цифровая станция РЭС, предназначенная для создания помех для РЛС зенитных комплексов и самолетов.



ECIPS/CJS является новейшей разработкой и по состоянию на 2021 год он находился в стадии испытания. Именно поэтому наличие ECIPS/CJS на переданных Украине истребителях неожиданно.



