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Удары РФ по Украине вызвали перебои в энергосистеме Молдовы | Фото: pixabay.com
26.08.2024 16:33 Mignews

Удары РФ по Украине вызвали перебои в энергосистеме Молдовы

Массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины привели к перебоям в энергосистеме соседней Молдовы. Об этом сообщила государственная компания Moldelectrica, заверив, что ситуация находится под контролем.

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В результате атак на критически важные объекты в Украине в энергосистеме общего блока Украина – Молдова произошли перебои. Однако, благодаря достаточной местной генерации, перебои были минимальными и вскоре устранены.

Спустя несколько часов Moldelectrica сообщила, что перепады напряжения, наблюдавшиеся утром, были успешно ликвидированы, и риск отключения потребителей в Молдове был устранен. Украинские диспетчеры перенастроили схему электроснабжения, чтобы предотвратить неконтролируемые отключения, и сейчас потребители страны получают электроэнергию от местных источников.

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