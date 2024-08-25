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Зеленский подсчитал число запущенных РФ ракет и похвастался новым оружием
25.08.2024 09:31 Алина Груднева

Зеленский подсчитал число запущенных РФ ракет и похвастался новым оружием

Россия за два года полномасштабной войны запустила по Украине около 10 тысяч ракет разных типов.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, также россияне применили более 33 тысяч КАБов.

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"Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения – по российским самолетам на военных аэродромах", - подчеркнул он.

Также Зеленский рассказал, что 24 августа прошло первое успешное применение оружия украинского производства. Речь идет о дальнобойной ракете-дроне, которая получила название "Паляныця".

"Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага. Ракет-дронов будет больше, как стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день", - подытожил он.

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