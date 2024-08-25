



Медведев посчитал, что Дуров сам виноват в аресте во Франции

Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на арест предпринимателя Павла Дурова во Франции.



"Когда-то, уже довольно давно, я спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. "Это моя принципиальная позиция", – заявил он. "Тогда будут серьезные проблемы в любой стране", – сказал ему я", - написал Медведев.



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По его словам, Дуров был уверен, что самые большие проблемы у него в РФ, из-за чего решил покинуть страну и получить документы в других государствах.



"Хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живет без Родины. Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Точно не Маск и не Цукерберг. Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают", - добавил он.

