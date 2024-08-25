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РФ потребовала от Парижа разъяснений относительно ареста Дурова
25.08.2024 11:50 Алина Груднева

РФ потребовала от Парижа разъяснений относительно ареста Дурова

Российское посольство в Париже потребовало разъяснений относительно ареста предпринимателя Павла Дурова.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дипломатического учреждения.

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"Посольство РФ заявило, что потребовало от Парижа обеспечить защиту прав задержанного накануне Дурова и предоставить к нему консульский доступ", - сказано в сообщении.

Напомним, что Дурова обвиняют в отмывании денег и наркотрафике. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

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