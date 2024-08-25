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Зеленский прокомментировал операцию ВСУ в Курской области
25.08.2024 14:06 Алина Груднева

Зеленский прокомментировал операцию ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с представителями индийских СМИ.

Он рассказал о результатах встречи с премьер-министром Индии Нарендой Моди.

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Также украинский лидер поделился подробностями по поводу операции ВСУ в Курской области и рассказал о втором Саммите мира и пути Украины к ЕС.

"Курская операция – это часть масштабной военно-политической, военно-дипломатической операции. Все, что мы делаем, только для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру", - пояснил он.

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