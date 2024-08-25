



Сколько собрала кампания Камалы Харрис после выхода Байдена из гонки

Кампания Камалы Харрис с момента выхода президента США Джо Байдена из предвыборной гонки собрала в общей сложности 540 миллионов долларов.



Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.



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Уточняется, что на прошлой неделе, когда проходил съезд Демократической партии в Чикаго, пополнения составили 82 млн долларов.



Глава кампании Харрис Джен О'Мэлли Диллон пояснила, что рекордную сумму удалось собрать в течение месяца.