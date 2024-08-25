



Может ли авианосец ВМС США перевернуться во время сильного шторма?

Современные авианосцы, такие как USS Gerald R. Ford , являются чудесами человеческой инженерии, спроектированными для обеспечения стабильности и эффективности, несмотря на их огромные размеры.



Резюме и основные моменты: Современные авианосцы, такие как USS Gerald R. Ford, являются чудесами человеческой инженерии, спроектированными для обеспечения стабильности и эффективности, несмотря на их огромные размеры.



Почему авианосцы не опрокидываются в сильный шторм: Эти корабли остаются устойчивыми, поскольку их центр плавучести находится выше центра тяжести, что позволяет им выравниваться при опрокидывании. Конструкция корпуса авианосца, который сужается у ватерлинии, чтобы уменьшить сопротивление, но широкий и плоский снизу, повышает устойчивость.



Удивительные военные корабли: островная надстройка по правому борту полетной палубы стратегически расположена для поддержания равновесия и оптимизации полетных операций, демонстрируя сложную конструкцию, которая делает эти суда такими грозными.



Почему авианосцы являются одними из самых устойчивых кораблей в ВМФ



Мало что демонстрирует чудо человеческой инженерии так, как современный авианосец. Имея длину более 300 метров и возвышаясь на 80 метров над водой, USS Gerald R. Ford, новейший суперавианосец ВМС США, является прекрасным примером конструкторского мастерства, которое вкладывается в эти корабли.



Для случайного наблюдателя эти корабли вряд ли способны плавать, не говоря уже о том, чтобы выдерживать бурные моря. Ножевидная конструкция корпуса предполагает присущую неустойчивость, в то время как массивная надстройка с одной стороны полетной палубы, кажется, готова опрокинуть судно в любой момент. Но столетия морской архитектуры достигли кульминации в этих судах , которые остаются одними из самых устойчивых среди всех океанских платформ.



Авианосцы и плавучесть



Авианосцы не опрокидываются, потому что их центр плавучести находится выше центра тяжести. Плавучесть возникает из-за того, что авианосцы менее плотные, чем вода. Хотя многие из отдельных компонентов, из которых состоит авианосец, такие как стальная обшивка палубы, гораздо более плотные и утонули бы сами по себе, в сочетании они образуют множество полых пространств внутри судна, которые позволяют ему плавать.



Авианосцы спроектированы таким образом, что вся эта выталкивающая сила сосредоточена в точке, которая выше его центра тяжести или концентрации его веса. Когда авианосец начинает опрокидываться, его центр тяжести должен подняться из воды, требуя все больше и больше силы, чтобы продолжать это делать. Этот принцип означает, что судно на самом деле стремится сильнее выпрямиться, чем сильнее оно кренится. Несмотря на любые странные формы или углы, авианосцы придерживаются этого принципа, и он делает их изначально устойчивыми.



Хотя внимательные наблюдатели могут заметить, что авианосцы, кажется, сужаются в узкий край, чтобы врезаться в воду, как только судно затаскивают в сухой док, правда раскрывается. Это сужение распространяется только на ватерлинию. Оно предназначено для уменьшения сопротивления на поверхности воды. Под поверхностью авианосцы имеют широкое, плоское дно, очень устойчивую платформу.



Смещенная надстройка и наклонная палуба



Одной из самых ярких особенностей авианосцев является островная надстройка. Эта большая, блочная конструкция на правом борту полетной палубы используется для управления кораблем и управления операциями полетной палубы. Она была впервые применена еще в 1917 году, поскольку трудности при посадке и взлете вокруг большого здания прямо в середине полетной палубы были очевидны. Сместив конструкцию палубы в одну сторону, проектировщики смогли освободить целую полетную палубу для самолетов. Простое расширение полетной палубы несколько наружу с противоположной стороны вносит достаточную массу, чтобы компенсировать в основном полую конструкцию, сохраняя равновесие корабля.



Примечательно, что надстройка почти на каждом авианосце находится на правом борту корабля. Это связано в основном с тем, что винты на самолетах обычно вращаются влево, если смотреть из кабины, вызывая рыскание или тягу в этом направлении.



В случае, если пилот потеряет управление или не сможет преодолеть это рыскание, самолет будет оторван от надстройки.

Авианосцы — это чудеса инженерии и дизайна. На первый взгляд они кажутся невозможными кораблями. Если копнуть

немного глубже, то можно увидеть достижения, которые сделали возможными современные авианосцы, и увидеть, что они, по сути, являются одними из самых устойчивых кораблей в любом флоте.

