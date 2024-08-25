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Медведев посоветовал Макрону бежать из Франции
25.08.2024 14:15 Алина Груднева

Медведев посоветовал Макрону бежать из Франции

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону "бежать из страны".

Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Х, продолжая комментировать арест Павла Дурова.

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Медведев сказал Макрону, что "армия" предпринимателя "идет за ним".



Ранее зампред Совбеза РФ также заявил, что основатель Telegram сам виноват в том, что его задержали во Франции, потому что "он - русский".

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