



Медведев посоветовал Макрону бежать из Франции

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону "бежать из страны".



Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Х, продолжая комментировать арест Павла Дурова.



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Медведев сказал Макрону, что "армия" предпринимателя "идет за ним".







Ранее зампред Совбеза РФ также заявил, что основатель Telegram сам виноват в том, что его задержали во Франции, потому что "он - русский".