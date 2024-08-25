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Премьер Ливана призвал к выполнению резолюции 1701
25.08.2024 13:59 Алина Груднева

Премьер Ливана призвал к выполнению резолюции 1701

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати призвал к выполнению резолюции 1701.

По данным информационного агентства NNA, соответствующее заявление он сделал на экстренном заседании, которое было созвано после того, как ЦАХАЛ нанес превентивный удар по "Хезболле" 25 августа.

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По словам Микати, прикладываются усилия, чтобы остановить эскалацию.

"Сначала необходимо остановить израильскую агрессию, а затем выполнить резолюцию 1701", - сказал он.

Речь идет о резолюции ООН, которая предусматривает создание демилитаризованной зоны между северной границей Израиля и рекой Литани в Ливане.

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