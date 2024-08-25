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Отец Павла Дурова отреагировал на арест сына во Франции
25.08.2024 14:50 Алина Груднева

Отец Павла Дурова отреагировал на арест сына во Франции

Отец основателя Telegram Павла Дурова случайно узнал об аресте сына во Франции.

Об этом Валерий Дуров сообщил журналисту регионального телеканала Санкт-Петербурга.

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"Случайно узнал недавно. Мне нечего добавить. Я не в курсе", - признался мужчина.

Согласно сообщениям в российских СМИ, Москва направила ноту, потребовав консульского доступа к Дурову. По словам представительницы МИД РФ Марии Захаровой, Париж воспринимает французское гражданство предпринимателя в качестве основного.

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