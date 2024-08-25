



Отец Павла Дурова отреагировал на арест сына во Франции

Отец основателя Telegram Павла Дурова случайно узнал об аресте сына во Франции.



Об этом Валерий Дуров сообщил журналисту регионального телеканала Санкт-Петербурга.



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"Случайно узнал недавно. Мне нечего добавить. Я не в курсе", - признался мужчина.



Согласно сообщениям в российских СМИ, Москва направила ноту, потребовав консульского доступа к Дурову. По словам представительницы МИД РФ Марии Захаровой, Париж воспринимает французское гражданство предпринимателя в качестве основного.