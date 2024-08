Астронавты NASA летели в космос на 8 дней, но случилось непредвиденное

Астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс оказались в сложной ситуации. Они прибыли на МКС на американском космическом корабле “Старлайнер” компании Boeing 6 июня этого года.



Вся миссия должна была продлиться всего 8 дней. Однако после стыковки оказалось, что пока летели к месту назначения, возникла проблема с двигательной установкой. Возвращение на “Старлайнере” на данный момент считается опасным для экипажа.



По предварительным расчетам Уилмор и Уильямс вернутся на Землю не ранее начала 2025 года. Об этом сообщил администратор NASA Билл Нельсон.

