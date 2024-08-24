



В Германии полиция задержала подозреваемого в ножевом теракте на фестивале

Немецкая полиция заявила, что задержала мужчину и расследует, есть ли связь между ним и нападением с ножом в западногерманском городе Золинген вчера поздно вечером, в результате которого погибли три человека и несколько получили ранения.



По словам пресс-секретаря, полиция начала "крупную операцию" по поиску подозреваемого, который находится в бегах, добавив, что "обширная территория" оцеплена.



Министр внутренних дел Германии Нэнси Фаезер заявила, что органы безопасности делают все возможное, чтобы поймать человека и расследовать подоплеку нападения, которое произошло на Фронхофе, рыночной площади в Золингене, где играли живые группы. Это произошло во время фестиваля, посвященного 650-летию города в земле Северный Рейн-Вестфалия, которая граничит с Нидерландами.