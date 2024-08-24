



Аббас Аракчи собрался “управлять напряженностью” в отношениях с США

Новое правительство Ирана будет стремиться “управлять напряженностью” в отношениях с Соединенными Штатами, чтобы помочь снизить давление и нейтрализовать парализующие санкции, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи в интервью, которое транслировалось по государственному телевидению вчера поздно вечером.



В ходе интервью министр иностранных дел также выразил неизменную поддержку Тегерана "при любых обстоятельствах" так называемой оси сопротивления — сети связанных с Ираном террористических групп и ополченцев по всему Ближнему Востоку, выступающих против Израиля.



"Нам нужно справиться с напряженностью и враждебностью" между Тегераном и Вашингтоном, говорит он.



Иран и США не имеют дипломатических отношений с 1980 года, года после исламской революции, свергнувшей поддерживаемого Западом шаха Мохаммеда Резу.



Знаковое соглашение 2015 года между Тегераном и мировыми державами предусматривало смягчение санкций против Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы, однако соглашение быстро распалось, и напряженность вновь обострилась после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения в 2018 году при тогдашнем президенте США Дональде Трампе.



"Во внешней политике мы обязаны максимально сократить издержки этой враждебности и уменьшить ее давление на страну", — сказал Арагчи, который был одним из ключевых участников переговоров по соглашению 2015 года.



Приоритетом внешней политики Ирана останутся "соседние страны", страны Африки, а также Китай и Россия.

