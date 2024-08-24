



Украина и РФ договорились об обмене пленными

Россия и Украина договорились об обмене пленными на фоне успешного продвижения ВСУ в Курской области.



По данным оборонного ведомства РФ, из украинского плена возвращены 115 военных.



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Утверждается, что в обмен освобождены столько же украинцев. В российском ведомстве подчеркнули, что обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Освобожденные россияне пока что находятся в Беларуси.



Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о заключении сделки.



"Еще 115 наших защитников вернулись сегодня домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Мы помним о каждом и каждой. Ищем и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть всех. Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд. Это приближает освобождение наших военных, гражданских из российского плена. Благодарю нашу команду и партнеров, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой", - сказал он.



