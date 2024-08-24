



В ЕС задумались об отправке военных инструкторов в Украину

В Евросоюзе намерены обсудить возможность отправки европейских военных инструкторов в Украину.



По данным издания Welt, этот вопрос поднимут на следующей неделе.



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Кроме того, возможность отправки инструкторов обсудят 27 августа в комитете по политике и безопасности ЕС (PSK).



Такую идею поддерживают Франция, Дания, Швеция и страны Балтии. Против нее выступают Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения.