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В ЕС задумались об отправке военных инструкторов в Украину
24.08.2024 13:14 Алина Груднева

В ЕС задумались об отправке военных инструкторов в Украину

В Евросоюзе намерены обсудить возможность отправки европейских военных инструкторов в Украину.

По данным издания Welt, этот вопрос поднимут на следующей неделе.

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Кроме того, возможность отправки инструкторов обсудят 27 августа в комитете по политике и безопасности ЕС (PSK).

Такую идею поддерживают Франция, Дания, Швеция и страны Балтии. Против нее выступают Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения.

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