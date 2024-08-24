В ЕС задумались об отправке военных инструкторов в Украину
В Евросоюзе намерены обсудить возможность отправки европейских военных инструкторов в Украину.
По данным издания Welt, этот вопрос поднимут на следующей неделе.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Кроме того, возможность отправки инструкторов обсудят 27 августа в комитете по политике и безопасности ЕС (PSK).
Такую идею поддерживают Франция, Дания, Швеция и страны Балтии. Против нее выступают Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения.