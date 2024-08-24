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Новый глава МИД Ирана: мы сделаем все для поддержки палестинцев
24.08.2024 12:50 Алина Груднева

Новый глава МИД Ирана: мы сделаем все для поддержки палестинцев

Тегеран будет использовать все доступные ему средства для поддержки палестинцев, особенно в Газе.

Такое заявление сделал новый министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. 

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"Наши отношения с фронтом сопротивления имеют фундаментальное значение. Мы контактируем со всеми вооруженными силами, потому что дипломатия и военные действия дополняют друг друга", - сказал он.

По словам Аракчи, связь между дипломатией и военными операциями "очевидна".

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