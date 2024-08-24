



Новый глава МИД Ирана: мы сделаем все для поддержки палестинцев

Тегеран будет использовать все доступные ему средства для поддержки палестинцев, особенно в Газе.



Такое заявление сделал новый министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.



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"Наши отношения с фронтом сопротивления имеют фундаментальное значение. Мы контактируем со всеми вооруженными силами, потому что дипломатия и военные действия дополняют друг друга", - сказал он.



По словам Аракчи, связь между дипломатией и военными операциями "очевидна".