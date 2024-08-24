



США объявили о новых антироссийских санкциях

Вашингтон ввел новые антироссийские санкции в День независимости Украины.



Под ограничения попадут около 400 организаций и частных лиц как в РФ, так и в третьих странах.



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Целью новых санкций является попытка оказать давление на экономику России и энергетический сектор страны. Активы подсанкционных лиц и компаний будут заморожены.



Американцам или лицам, находящимся на территории США, запретят вести бизнес с теми, кто попадет в санкционный список.