



Генерал ВВС США внезапно прибыл на Ближний Восток

Генерал ВВС США Чарльз Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов, начал свое турне по Ближнему Востоку с визита в Иорданию. По словам генерала Брауна, в ближайшие дни он также посетит Египет и Израиль, чтобы выслушать точки зрения военных лидеров.



Генерал Барун надеется, что его внезапный визит поможет снизить градус в сложившейся ситуации между Израилем и Ираном.



“Я общаюсь со своими коллегами на тему, что мы можем сделать, чтобы предотвратить любую более масштабную эскалацию и гарантировать, что мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы избежать… более масштабного конфликта”, — сказал Браун агентству Reuters.



Американцы отправили в регион ударную группу авианосца “Авраам Линкольн” для замены ударной группы авианосца “Теодор Рузвельт”, а также эскадрилью истребителей F-22 Raptor и разместили подводную лодку с крылатыми ракетами.



“Мы задействовали дополнительные возможности, чтобы послать мощный сигнал о предотвращении более масштабного конфликта… но также и для защиты наших сил в случае нападения”, — говорит Браун, отмечая, что обеспечение безопасности американских сил имеет “первостепенное значение”.









