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Кого вернула Украина на этот раз из российского плена?
24.08.2024 19:42 Катя Шульц

Кого вернула Украина на этот раз из российского плена?

Не этот раз Украине удалось вернуть домой своих попавших в плен срочников. Многие из них попали в плен еще в 2022 году, в начале вторжения. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с пленными в субботу, 24 августа

Кроме того, “домой вернулись девять незаконно осужденных защитников. Освобождены военные моряки и три пограничника, а также 82 защитника Мариуполя (из них полсотни защищали Азовсталь).

Также домой возвращаются шесть нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской АЭС, военнослужащие, защищавшие Киевскую, Донецкую области, Херсонщину и Луганщину.

Вернувшиеся сегодня также участвовали в тяжелых боях за Гостомель и запасной командный пункт Генштаба в Киевской области, а в Херсонской – за пропускной пункт Чонгар на административной границе с временно оккупированным Крымом.

Практически все из они испытывают проблемы со здоровьем в результате ранений, а также из-за несоблюдения Россией норм международного гуманитарного права. Все они пройдут медицинское освидетельствование, необходимое лечение, получат психологическую помощь, будут возвращены в общество и получат надлежащие выплаты”.

"Мы выражаем признательность Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество и помощь в организации обменов", - отметили в штабе.

Напомним, 24 июня Украина и Россия провели 55-й обмен пленными. Из российского плена освободили 115 украинских защитников.


 

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