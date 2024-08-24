



Зеленский: Украина впервые применила новую ракету-дрон

Украина впервые применила на поле боя новую ракету-дрон собственного производства.



Об этом по случаю Дня Независимости сказал президент Украины Владимир Зеленский.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, новая ракета-дрон получила название "Паляныця". Зеленский пояснил, что она поразила российских военных.



"Украина всегда сохранит независимость, и это уже никогда не будет под вопросом. Мы все вместе дали исторический ответ", - подчеркнул Зеленский.

