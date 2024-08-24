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Зеленский: Украина впервые применила новую ракету-дрон
24.08.2024 12:23 Алина Груднева

Зеленский: Украина впервые применила новую ракету-дрон

Украина впервые применила на поле боя новую ракету-дрон собственного производства.

Об этом по случаю Дня Независимости сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, новая ракета-дрон получила название "Паляныця". Зеленский пояснил, что она поразила российских военных.

"Украина всегда сохранит независимость, и это уже никогда не будет под вопросом. Мы все вместе дали исторический ответ", - подчеркнул Зеленский.
 

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