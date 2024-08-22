



Курская АЭС: Путин обвинил ВСУ, Гросси едет в РФ и Киев, Украина ждет провокации

Вооруженные Силы Украины попытались нанести удар по Курской атомной электростанции. С такими обвинениями в адрес украинских военных выступил руководитель Кремля Владимир Путин на встрече с губернаторами регионов России, граничащих с Украиной.



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"Противник пытался ночью нанести удары по Курской АЭС", – заявил он, уточнив, что о данном инциденте уже проинформировано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое намерено направить своих специалистов на место происшествия.



Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Bloomberg подтвердил намерение посетить Курскую АЭС, а также Киев.



Чиновник обеспокоен боевыми действиями вблизи российской атомной станции, поскольку старые советские реакторы, находящиеся на станции, уязвимы.



"Они не имеют защитного купола вокруг, активная зона реактора достаточно открыта... в радиусе действия артиллерии, то это вызывает огромное беспокойство для меня и агентства", – рассказал Гросси.



С другой стороны, продолжил Гросси, у инспекторов МАГАТЭ пока нет убедительных доказательств, кто именно стоит за атаками беспилотников на Запорожскую АЭС: "Мы продолжаем расследование, но пока не можем точно сказать, кто несет ответственность за эти атаки".



Заявление Путина прокомментировал руководитель Центра противодействия информационным угрозам (ЦПИ) Андрей Коваленко, назвав их безосновательными.



Он предупредил о возможности провокации со стороны России с целью обострения ситуации и привлечения внимания международного сообщества.



"Желаемый сценарий россиян со штурмом Силами обороны Курской АЭС для дальнейшего обвинения в ядерном терроризме рассыпался, но альтернативного у них нет, поэтому к пропаганде угрозы ядерного террора подключился Путин, заявив о якобы попытке ночной атаки ВСУ на атомную станцию", – написал Коваленко.