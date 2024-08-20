



Путин восхищается яблоками в Кабардино-Балкарии, а до "котла" под Курском 2 км

Источники сообщают, что Путин не знает, что делать, но отдал приказ к 1 октября вытеснить ВСУ из Курской области.



Для того чтобы только начать какие-то вразумительные военные действия в Курской области, русским нужно еще 15 тысяч военных, а не 5 тысяч, которых они собрали с разных мест. При этом Путин не желает ослаблять натиск на Донбассе, речь идет, конечно же, о двух главных направлениях - Покровск и Торецк.



Из Запорожской области россияне вывели две бригады, из Херсонского направления забрали из резерва два десанто-штурмовых батальона. В Курской области оказалась 810-я бригада Черноморского флота, которая была на Херсонском направлении, 155-я бригада морской пехоты, которая воевала под Угледаром.

