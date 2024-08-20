



Чехия расплатится за снаряды для Украины российскими деньгами

Министерство обороны Чешской Республики сообщило о том, что государство получило еще один значительный источник средств, которые будут использованы для финансирования поставок столь необходимых Украине крупнокалиберных боеприпасов. Речь идет о средствах, которые были заморожены в странах Европейского союза в пользу российского Центрального банка после того, как Россия начала агрессию против Украины в начале 2022 года.



В мае 2024 года страны-члены ЕС приняли решение о том, что средства, полученные от замороженных российских активов, будут использованы именно для немедленной военной поддержки Украины. Общая сумма этих средств составляет 1,4 млрд евро, часть из которых будет использована Министерством обороны. Это уникальная возможность быстро и эффективно поддержать Украину за счет средств, которые изначально принадлежали России.



“Я рада, что Чешская Республика примет участие в этой новой форме военной поддержки Украины. Это еще одна демонстрация уверенности наших иностранных партнеров в эффективности чешской инициативы по боеприпасам. Именно на основании успеха этой инициативы Европейский союз несколько недель назад обратился к нам с предложением использовать средства, полученные от замороженных российских активов, для закупки боеприпасов для Украины”, - пояснила министр обороны Яна Чернохова.



Процедура будет аналогична другим случаям так называемой инициативы по закупке боеприпасов. Министерство обороны, в соответствии с требованиями донора денег - в данном случае Европейского союза - будет посредничать в закупке боеприпасов для удовлетворения срочных военных потребностей, указанных украинской стороной.



Поставки боеприпасов, финансируемые за счет средств, полученных от замороженных активов российского Центрального банка, будут осуществлены в ближайшие месяцы. Таким образом, это важная помощь обороне Украины, которую вскоре можно будет увидеть на поле боя.



“Опять же, речь идет о поставках военного оборудования стране, которая ведет войну против агрессора. Поэтому мы не можем раскрывать дальнейшие подробности, так как это может поставить под угрозу помощь Украине. Однако я могу сказать, что благодаря использованию средств от замороженных российских финансов, выделенных Европейским союзом, мы сможем поставить Украине несколько сотен тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов”, - добавила министр Чернохова.

