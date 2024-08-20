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Сбежал кениец, подозреваемый в убийстве и расчленении 42-х женщин
20.08.2024 16:45 MIGnews.com

Сбежал кениец, подозреваемый в убийстве и расчленении 42-х женщин

Подозреваемый, который, по словам полиции, признался в убийстве 42 женщин и был задержан в связи с обнаружением расчлененных тел в столице Кении, сбежал из-под стражи, сообщили официальные лица.

33-летний Коллинз Джумаиси Халуша был задержан после того, как суд предоставил детективам еще семь дней для расследования его предполагаемых преступлений, прежде чем предъявить ему обвинения.

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Глава Управления уголовных расследований Мохамед Амин сообщил агентству Associated Press, что "к сожалению", Халуша и 12 других заключенных сбежали после того, как они перерезали проволочную сетку в камерах и перелезли через стену по периметру рано утром во вторник, 20 августа.

"Это был особо ценный подозреваемый, которому предстояло предъявить серьезные обвинения. Мы расследуем инцидент и примем соответствующие меры", — сказал Амин.

Халуша был арестован в июле после того, как в районе Кваре в Найроби были обнаружены 10 тел и несколько частей тел, завернутых в пластиковые мешки.
Полиция заявила, что Халуша признался в убийстве 42 женщин, включая свою жену. Адвокат Халуша сообщил журналистам, что его клиента пытали и заставили признаться, и утверждал, что он невиновен.

Двое других подозреваемых, арестованных после того, как у них были обнаружены мобильные телефоны, принадлежавшие некоторым из погибших женщин, вернутся в суд 26 августа.

 

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