



Сбежал кениец, подозреваемый в убийстве и расчленении 42-х женщин

Подозреваемый, который, по словам полиции, признался в убийстве 42 женщин и был задержан в связи с обнаружением расчлененных тел в столице Кении, сбежал из-под стражи, сообщили официальные лица.



33-летний Коллинз Джумаиси Халуша был задержан после того, как суд предоставил детективам еще семь дней для расследования его предполагаемых преступлений, прежде чем предъявить ему обвинения.



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Глава Управления уголовных расследований Мохамед Амин сообщил агентству Associated Press, что "к сожалению", Халуша и 12 других заключенных сбежали после того, как они перерезали проволочную сетку в камерах и перелезли через стену по периметру рано утром во вторник, 20 августа.



"Это был особо ценный подозреваемый, которому предстояло предъявить серьезные обвинения. Мы расследуем инцидент и примем соответствующие меры", — сказал Амин.



Халуша был арестован в июле после того, как в районе Кваре в Найроби были обнаружены 10 тел и несколько частей тел, завернутых в пластиковые мешки.

Полиция заявила, что Халуша признался в убийстве 42 женщин, включая свою жену. Адвокат Халуша сообщил журналистам, что его клиента пытали и заставили признаться, и утверждал, что он невиновен.



Двое других подозреваемых, арестованных после того, как у них были обнаружены мобильные телефоны, принадлежавшие некоторым из погибших женщин, вернутся в суд 26 августа.



