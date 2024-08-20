



25 лет изнасиловавшему и убившему 7-летнюю девочку. В Эфиопии возмущены

Жестокое изнасилование и убийство семилетней девочки вызвало возмущение в Эфиопии, многие заявили, что приговор, вынесенный преступнику, слишком мягкий.



В августе прошлого года в северо-западном городе Бахр-Дар в регионе Амхара Хевен Авот подверглась сексуальному насилию, была изуродована и убита домовладельцем своей матери Гетнетом Байе.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Гетнет был приговорен к 25 годам тюрьмы. Дело привлекло широкое внимание после того, как он недавно подал апелляцию, и теперь рассмотрение дела отложено до октября.



Мать девочки, Абекьелеш Адеба, рассказала BBC, что потеря ребенка оставила у нее ощущение "безжизненности".



На данный момент более 200 000 человек подписали онлайн-петицию с требованием пересмотреть приговор, "чтобы он соответствовал тяжести преступления", и выразить поддержку скорбящей матери.

