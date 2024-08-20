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25 лет изнасиловавшему и убившему 7-летнюю девочку. В Эфиопии возмущены
20.08.2024 03:30 MIGnews.com

25 лет изнасиловавшему и убившему 7-летнюю девочку. В Эфиопии возмущены

Жестокое изнасилование и убийство семилетней девочки вызвало возмущение в Эфиопии, многие заявили, что приговор, вынесенный преступнику, слишком мягкий.

В августе прошлого года в северо-западном городе Бахр-Дар в регионе Амхара Хевен Авот подверглась сексуальному насилию, была изуродована и убита домовладельцем своей матери Гетнетом Байе.

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Гетнет был приговорен к 25 годам тюрьмы. Дело привлекло широкое внимание после того, как он недавно подал апелляцию, и теперь рассмотрение дела отложено до октября.

Мать девочки, Абекьелеш Адеба, рассказала BBC, что потеря ребенка оставила у нее ощущение "безжизненности".

На данный момент более 200 000 человек подписали онлайн-петицию с требованием пересмотреть приговор, "чтобы он соответствовал тяжести преступления", и выразить поддержку скорбящей матери.
 

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