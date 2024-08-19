



Затонувшая у Сицилии яхта – британского магната. Он в числе пропавших без вести

Британский технологический магнат оказался в числе шести пропавших без вести после того, как роскошная парусная яхта затонула у берегов Сицилии



Яхта под британским флагом затонула, когда на рассвете в этом районе налетел вихрь и сильное волнение.



Источники сообщили, что подтверждено, что британский технологический магнат Майк Линч пропал без вести, и что именно ему принадлежала затонувшая яхта.



Всего один человек погиб и шесть человек пропали без вести в результате этого инцидента.



