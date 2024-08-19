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Затонувшая у Сицилии яхта – британского магната. Он в числе пропавших без вести
19.08.2024 17:53 MIGnews.com

Затонувшая у Сицилии яхта – британского магната. Он в числе пропавших без вести

Британский технологический магнат оказался в числе шести пропавших без вести после того, как роскошная парусная яхта затонула у берегов Сицилии

Яхта под британским флагом затонула, когда на рассвете в этом районе налетел вихрь и сильное волнение.

Источники сообщили, что подтверждено, что британский технологический магнат Майк Линч пропал без вести, и что именно ему принадлежала затонувшая яхта.

Всего один человек погиб и шесть человек пропали без вести в результате этого инцидента.

 

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