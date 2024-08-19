



Гастрольный тур группы Coldplay стал самым кассовым в истории

Концертный тур популярной британской рок-группы Coldplay стал самым кассовым в истории музыкальной индустрии.



По данным Billboard, музыкальный коллектив установил рекорд по сборам.



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Было продано 8,8 млн билетов на сумму 945,7 миллиона долларов. Группа Coldplay побила рекорд, установленный сэром Элтоном Джоном, который заработал за тур Farewell Yellow Brick Road 939 млн долларов.



В пятерку лидеров по прибыли за концертные туры также по версии Billboard входят U2, Guns N' Roses и The Rolling Stones.