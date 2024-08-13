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Бэнкси создал новый шедевр из полицейской будки
13.08.2024 00:25 Алина Груднева

Бэнкси создал новый шедевр из полицейской будки

Легендарный уличный художник Бэнкси создал новый шедевр в Лондоне.

Он превратил полицейскую будку в аквариум с пираньями. 
 

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Будка находится недалеко от собора Святого Павла. Люди начали массово фотографироваться с этим объектом, из-за чего даже пришлось установить забор, чтобы ограничить доступ к произведению.
 
"Идет работа над тем, как можно сохранить это произведение искусства", - пояснил пресс-секретарь муниципальной администрации лондонского Сити.

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