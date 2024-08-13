Бэнкси создал новый шедевр из полицейской будки
Легендарный уличный художник Бэнкси создал новый шедевр в Лондоне.
Он превратил полицейскую будку в аквариум с пираньями.
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Будка находится недалеко от собора Святого Павла. Люди начали массово фотографироваться с этим объектом, из-за чего даже пришлось установить забор, чтобы ограничить доступ к произведению.
"Идет работа над тем, как можно сохранить это произведение искусства", - пояснил пресс-секретарь муниципальной администрации лондонского Сити.