



Бэнкси создал новый шедевр из полицейской будки

Легендарный уличный художник Бэнкси создал новый шедевр в Лондоне.



Он превратил полицейскую будку в аквариум с пираньями.





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Будка находится недалеко от собора Святого Павла. Люди начали массово фотографироваться с этим объектом, из-за чего даже пришлось установить забор, чтобы ограничить доступ к произведению.



"Идет работа над тем, как можно сохранить это произведение искусства", - пояснил пресс-секретарь муниципальной администрации лондонского Сити.