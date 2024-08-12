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В Турции озвучили свои приоритеты
12.08.2024 22:30 Алина Груднева

В Турции озвучили свои приоритеты

Приоритетом Турции является выполнений обязательств перед НАТО.

Такое заявление в интервью агентства Reuters сделал министр обороны страны Яшар Гюлер.

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Таким образом он отреагировал на обеспокоенность мира тем, что Турция отвернется от Запада. Такие опасения появились после заявления президента Реджепа Эрдогана о желании стать партнером Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам Гюлера, это стремление ни коим образом не противоречит членству Турции в НАТО.

"Нашим приоритетом является выполнение наших обязательств перед НАТО как важным союзником и укрепление солидарности с нашими союзниками. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы НАТО был готовым, решительным и сильным", - подчеркнул он.

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