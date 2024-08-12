



Акт вандализма в отношении посольства в Москве: Литва требует объяснений

Министерство иностранных дел Литвы осудило акт вандализма в отношении здания посольства страны в Москве.



"Сегодня утром четыре человека в масках обмазали вход в посольство Литвы в Москве красной краской. Министерство иностранных дел вызвало представителя России и вручило ему ноту протеста", – сказано в заявлении.



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Литва потребовала объяснений, почему правоохранители, осуществляющие внешнюю охрану посольства, не отреагировали на это нападение. Уточняется, что полиция прибыла на вызов более чем через полчаса после инцидента.



"Просим объяснить, почему офицеры РФ, которые обеспечивали охрану, не отреагировали на нападение и каким образом будет обеспечено недопущение повторения подобных нападений и небрежной работы сотрудников охраны посольства в будущем", – добавили в МИДе.