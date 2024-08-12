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В Ливане билборды с требованием прекратить военную кампанию против Израиля
12.08.2024 17:35 Катя Шульц

В Ливане билборды с требованием прекратить военную кампанию против Израиля

Рекламные щиты появляются по всему Ливану с требованием прекратить военную кампанию "Хезболлы" против Израиля. Плакаты с надписями "Хватит! Мы сыты по горло" и "Мы не хотим войны" появились в регионах, где доминируют оппозиционные партии, и в некоторых частях Бейрута, сообщает саудовская газета Asharq Al-Awsat.


Ни одна конкретная партия или организация гражданского общества не взяла на себя ответственность за кампанию. Однако неназванный ведущий член ливанской оппозиции сообщил саудовской газете, что рекламные щиты отражают позицию "подавляющего большинства людей, независимо от их вероисповедания и принадлежности", и что те, кто погиб в результате израильских авиаударов на юге Ливана, "принесены в жертву на алтаре иранской повестки дня, а не освобождения Иерусалима или защиты Палестины".

Даже шиитская община на юге Ливана, "которая раньше прощала все ошибки "Хезболлы"", теперь демонстрирует признаки недовольства после того, как действия террористической группировки привели к их перемещению и разрушению их домов, говорит представитель оппозиции.

 

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