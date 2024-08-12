



Русские теряют Курскую область пункт за пунктом

ВСУ промчались вглубь России на 30 км и двигаются дальше. Украинцы начали бить по мостам Курской области. Так что не стоит ждать какой-либо стабилизации линии фронта в этом направлении.



Так в Глушковском районе Курской области ВСУ начали наносить удары по мосту через реку Сейм, пишет канал “Два майора”



За выходные ВСУ удалось продвинуться на запад и северо-запад региона, отмечает в военной сводке американский Институт изучения войны (ISW).



Геолокация опубликованных 11 августа снимков говорит о том, что украинские военные действовали к юго-востоку от Коренево, продвинулись в направлении Кременного и Черкасского-Поречного (к северу от Суджи), пишет Институт изучения войны (ISW).



К утру понедельника, 12 августа, стало понятно, что ВСУ уже очень серьезно продвинулись в Беловском районе Курской области, и выбить их оттуда не удалось, да уже и не удастся.



“Несмотря на переброску дополнительных соединений ВС РФ пока не удается окончательно стабилизировать линию фронта”, — написал утром в понедельник, 12 августа, z-военкор “Рыбарь”. По его данным, осложняется обстановка близ Суджи, идут бои на подступах к Коренево. “Противник насыщает участок диверсионными группами на бронемашинах, которые просачиваются в прифронтовые села вдоль всей линии соприкосновения”, — констатирует Рыбарь.



Западная пресса пестрит материалами о том, что операция ВСУ может ослабить российские войска на Харьковском фронте, отрезав русских от линии снабжения. Десятки взятых в плен российских солдат можно будет обменять на украинских военнопленных.





