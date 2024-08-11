



МИД Беларуси вызвал временную поверенную в делах Украины на ковер

Украинскому дипломату вручили ноту протеста. Власти Беларуси заявили, что оставляют за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории.



Ранее Лукашенко заявил, что ВСУ нарушили воздушное пространство Беларуси. Он отдал приказ об усилении группировки войск и переброске ракет и танков к границе с Украиной. И белорусское Минобороны даже сделало заявление об этом маневре. Впрочем, Украина уже сообщила о том, что все это уловки, назначение которых подыграть России и отвлечь внимание ВСУ. Белорусских танков на границе с Украиной не наблюдается, “не доставили”.





