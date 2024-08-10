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Боррель об ударе РФ по украинской Константиновке: это военное преступление
10.08.2024 10:14 Алина Груднева

Боррель об ударе РФ по украинской Константиновке: это военное преступление

Европейский Союз осуждает удар России по украинской Константиновке, в результате которого погибли 14 гражданских, десятки получили ранения.

Соответствующее заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Он подчеркнул, что Россия, нанеся удар по гражданской инфраструктуре, в очередной раз совершила военное преступление.

"Мы поддерживаем ответственность за это и другие военные преступления России. Украине безотлагательно нужна большая военная поддержка, чтобы защищать свои города, гражданских и инфраструктуру", – сказал он.

Напомним, что 9 августа россияне ударили по магазину в Константиновке. По состоянию на 10 августа известно о 14 погибших и 43 раненых.

По данным Офиса генпрокурора Украины, в субботу идентифицировали двоих погибших детей – это девочки в возрасте 9 и 11 лет.

"Продолжаются экспертизы по установлению лиц еще 6 человек, в том числе, вероятно, 1 ребенка", – сказано в сообщении.

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