



Лукашенко: мы перехватили воздушные цели

Александр Лукашенко объявил об уничтожении воздушных целей над территорией Беларуси и РФ.



По его словам, силы ВВС и ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность вечером, 9 августа.



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"Готовность №1 у нас называется. Дежурные силы противовоздушной обороны. Дело в том, что Вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района", - посетовал Лукашенко.



По его словам, якобы были зафиксированы и перехвачены около десятка воздушных целей.



"Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность", - сказал он.