



В Шотландии покупатели сэндвичей смогут "застраховаться от чаек"

В Шотландии закусочная Cheesy Toast Shack в Сент-Эндрюсе предлагает клиентам "страховку от чаек", которые в последнее время все чаще терроризируют отдыхающих.



Такую услугу предлагают из-за частых жалоб клиентов.



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Закусочная, где подают сэндвичи с сыром на гриле, предложила клиентам страховку за 1 фунт стерлингов. Таким образом, если наглая птица украдет у отдыхающего еду, то второй сэндвич можно будет получать бесплатно.



В Cheesy Toast Shack пояснили, что такая мера призвана не только защитить клиентов от чаев, но и привлечь внимание к этой проблеме.



Инициатива закусочной вызвала бурные обсуждения в соцсетях. По мнению владельцев, это может стать хорошим примером для других заведений, которые сталкиваются с подобными проблемами.