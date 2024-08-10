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В YouTube тестируют новую функцию
10.08.2024 15:14 Алина Груднева

В YouTube тестируют новую функцию

В YouTube тестируют новую удобную функцию - таймер сна.

Она позволяет устанавливать время, когда воспроизведение роликов должно автоматически прекратиться без участия пользователей.

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Таймер можно настроить на определенное количество минут или на конец видео, которое просматривается. Это поможет тем, кто любит засыпать под видео, сэкономить заряд аккумулятора и безконтрольно не крутить ролики всю ночь.

На многих сервисах подобный таймер сна ужа давно введен. Пока что эту функцию лишь тестируют. Если все будет успешно, она будет внедрена и станет доступной в ближайшие месяцы.

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