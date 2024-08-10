



В Шотландии варят самое крепкое в мире пиво в 75%. Крепче только спирт

Самое крепкое пиво в мире называется Beithir Fire, и на нем имеется предупреждающая этикетка, предупреждающая пьющего НИКОГДА не выпивать более 35 мл за один раз.



Ячменное пиво Beithir Fire делают по-особому, после чего смешивают с чистым спиртом, очищают и разливают по бутылкам.



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Содержание алкоголя в 13 раз выше, чем в обычном пиве, поэтому название Beithir Fire является подходящим названием для этого шотландского напитка, потому что вы можете почувствовать, как пиво обжигает ваш пищевод и как только вы глотаете.



Вот как содержание алкоголя соотносится с обычным напитком для взрослых: