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"Милан" ввел инновационную программу поддержки беременных футболисток
10.08.2024 18:59 MIGnews.com

"Милан" ввел инновационную программу поддержки беременных футболисток

Итальянский "Милан" первым из Топ-клубов Европы ввел инновационную политику поддержки беременных футболисток.

Так, футболистки получат автоматическое продление контракта на один год на тех же условиях, если их контракт заканчивается во время сезона, в котором они забеременели.

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Также клуб будет оказывать помощь по уходу за детьми во время спортивных мероприятий и покроет транспортные расходы, включая перелет и проживание для ребенка футболистке и ее  спутнику.
 

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