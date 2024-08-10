



"Милан" ввел инновационную программу поддержки беременных футболисток

Итальянский "Милан" первым из Топ-клубов Европы ввел инновационную политику поддержки беременных футболисток.



Так, футболистки получат автоматическое продление контракта на один год на тех же условиях, если их контракт заканчивается во время сезона, в котором они забеременели.



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Также клуб будет оказывать помощь по уходу за детьми во время спортивных мероприятий и покроет транспортные расходы, включая перелет и проживание для ребенка футболистке и ее спутнику.

