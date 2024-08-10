



Бывшую афганистанку дисквалифицировали за накидку "Свободу афганским женщинам"

Манижу Талаш (Talash) дисквалифицировали из соревнований по брейкингу на Олимпиаде в Париже. Причиной стало ее выступление с накидкой, на которой был лозунг "Свободу афганским женщинам".



Спортсменка, сбежавшая из Афганистана после того, как Талибан начал захватывать власть в стране в 2021 году, представляла "команду беженцев" на Олимпийских играх. Дебютируя во время отборочного батла, Talash надела голубую накидку, на которой был лозунг "Свободу афганским женщинам".



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После этого Всемирная федерация танцевального спорта, опубликовала заявление, в котором говорилось, что Talash была дисквалифицирована за "демонстрацию политического лозунга на своем наряде" во время отборочного батла.



"Я уехала из Афганистана не потому, что боюсь талибов или не потому, что не могу жить в Афганистане. Я уехала, потому что хочу сделать все возможное для девушек в Афганистане, для моей жизни, моего будущего, для всех", - говорила ранее Talash, комментируя свой выезд из страны.

